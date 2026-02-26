Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Engen, Lkr. Konstanz) Betrügerische Schreiben von "DerKundenClubSpielgemeinschaft" (23.02.2026)

Mühlhausen-Ehingen, Engen (ots)

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche, bei der unerwünschte Mitgliedschaften in einem sogenannten "KundenClub" angeboten werden.

In den letzten Tagen haben Bürger in Mühlhausen- Ehingen und Engen ein Schreiben von "DerKundenClub Spielgemeinschaft" mit der Adresse 7 Vanga Straße, 2850 Petrich, Bulgarien, in ihrem Briefkasten aufgefunden.

Das Schreiben informiert die Empfänger über ihre angebliche Mitgliedschaft in diesem Club und teilt mit, dass sie dadurch am Eurojackpot teilnehmen werden. Als Mitglied müsse ein monatlicher Beitrag in Höhe von 79 Euro mit einer Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten gezahlt werden. Dazu sind die richtigen Kontodaten der Betroffenen auf dem Schreiben abgedruckt, mit dem Hinweis, dass der Betrag jeweils im Voraus eingezogen werde.

Keiner der Empfänger hat jedoch an der Vergangenheit an einem derartigen Gewinnspiel teilgenommen. Wie die Betrüger an die Daten der Angeschriebenen gelangt sind, ist bislang unklar.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Wenn Sie ein solches Schreiben erhalten haben, zahlen Sie unter keinen Umständen den geforderten Betrag.

- Überprüfen Sie Ihre Kontodaten regelmäßig und stellen Sie sicher, dass keine unbefugten Abbuchungen erfolgen. Informieren Sie ggf. Ihre Bank.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugsversuchs geworden sind, melden Sie sich bitte umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell