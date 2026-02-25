PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall (25.02.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist, gegen 6:30 Uhr, auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen und Neukirch ein Rollerfahrer bei winterlichen Verhältnissen zu Fall gekommen. Der 24-Jährige stürzte alleinbeteiligt beim Versuch sich zum Abbiegen einzuordnen und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

