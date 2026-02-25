POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis) Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall (25.02.2026)
Furtwangen im Schwarzwald (ots)
Am vergangenen Mittwoch ist, gegen 6:30 Uhr, auf der Bundesstraße 500 zwischen Furtwangen und Neukirch ein Rollerfahrer bei winterlichen Verhältnissen zu Fall gekommen. Der 24-Jährige stürzte alleinbeteiligt beim Versuch sich zum Abbiegen einzuordnen und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus.
