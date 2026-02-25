Gaienhofen (ots) - In den Abend-/Nachtstunden von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter auf der Hauptstraße mehrere Autos aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 07.30 Uhr machte sich der Täter - teilweise gewaltsam - an drei Fahrzeugen zu schaffen, wobei es ihm gelang diese zu öffnen und anschließend zu ...

mehr