POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Eine leicht verletzte Person und zweimal Totalschaden bei Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße/"Auf der Höhe" (25.02.2026)
Emmingen-Liptingen (ots)
Eine leicht verletzte Person und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Stockacher Straße/"Auf der Höhe" passiert ist. Kurz vor 17 Uhr bog ein 76-jähriger Renaultfahrer von der Straße "Auf der Höhe" auf die Stockacher ab und kollidiert dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat eines 38-Jährigen. Dieser erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell