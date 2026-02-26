Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Eine leicht verletzte Person und zweimal Totalschaden bei Unfall auf der Kreuzung Stockacher Straße/"Auf der Höhe" (25.02.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und zwei Autos mit Totalschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Stockacher Straße/"Auf der Höhe" passiert ist. Kurz vor 17 Uhr bog ein 76-jähriger Renaultfahrer von der Straße "Auf der Höhe" auf die Stockacher ab und kollidiert dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat eines 38-Jährigen. Dieser erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

