POL-KN: (Tuttlingen) Sexuelle Belästigung - Unbekannter küsst 49-Jährige - Polizei sucht Zeugen (25.02.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Bereich der Gartenstraße/Eberhardstraße ereignet hat. Kurz nach 20 Uhr ging eine 49-Jährige auf der Gartenstraße in Richtung Widerholdstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Eberhardstraße wechselte ein Unbekannter auf ihre Straßenseite und verwickelte sie zunächst in ein kurzes Gespräch. Plötzlich packte der junge Mann die Frau, zog sie an sich und küsste sie gegen ihren Willen. Nachdem sich die 49-Jährige daraufhin zur Wehr setzte, ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung der Alexanderstraße.

Zur Beschreibung des mutmaßlich Jugendlichen ist lediglich bekannt, dass er etwa 16-17 Jahre alt war, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarz/weiße Mütze.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten jungen Mannesgeben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

