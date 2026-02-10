Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Einbruch scheitert_ Alarmanlage löst aus_ keine Beute
Ennepetal (ots)
Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Steinstraße kam es am 9. Februar gegen 15:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein. Danach löste die Alarmanlage aus, sodass sich die Täter umgehend vom Haus entfernten. Im Haus waren sie augenscheinlich nicht, sodass keine Gegenstände gestohlen wurden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Dieser Sachverhalt zeigt deutlich, wie wichtig zusätzliche Sicherungsmaßnahmen sein können. Informationen zu Sicherungsmaßnahmen finden Sie unter anderem unter folgender E-Mail-Adresse: https://www.k-einbruch.de/
