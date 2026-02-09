Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 41-jähriger fährt falsch durch Einbahnstraße_ Kontrolle zeigt zusätzlich Alkoholwert von über 1,5 Promille

Ennepetal (ots)

Entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße war ein 41-jähriger aus Radevormwald mit seinem Mercedes-Benz am 8. Februar, gegen 0:00 Uhr unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Vörder Straße in entgegengesetzte Richtung. Er wurde durch Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der 41-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigt dies mit einem Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell