PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 41-jähriger fährt falsch durch Einbahnstraße_ Kontrolle zeigt zusätzlich Alkoholwert von über 1,5 Promille

Ennepetal (ots)

Entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße war ein 41-jähriger aus Radevormwald mit seinem Mercedes-Benz am 8. Februar, gegen 0:00 Uhr unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Vörder Straße in entgegengesetzte Richtung. Er wurde durch Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der 41-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigt dies mit einem Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 10:38

    POL-EN: Breckerfeld: 36-jährige mit über 1 Promille unterwegs_ Blutprobe folgte

    Breckerfeld (ots) - Mit einem Alkoholwert von über 1 Promille war am 8. Februar, gegen 0:10 Uhr eine 36-jährige aus Breckerfeld auf der Frankfurter Straße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der PKW Kia angehalten und die Breckerfelderin kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 36-jährige unter Alkoholeinfluss ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 09:32

    POL-EN: Schwelm: 25-jähriger Sprockhöveler flüchtet vor Polizei_ keine Fahrerlaubnis mehr

    Schwelm (ots) - Ein Pkw der Marke VW sollte am 7. Februar, gegen 15:30 Uhr im Bereich der Berliner Straße in Schwelm angehalten und kontrolliert werden. Der Pkw befuhr die Berliner Straße und bog nach rechts in die Hauptstraße ab. Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei wurden Anhaltesignale gegeben. Daraufhin gab der Fahrer jedoch plötzlich Gas und wollte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren