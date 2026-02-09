Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: 41-jähriger fährt falsch durch Einbahnstraße_ Kontrolle zeigt zusätzlich Alkoholwert von über 1,5 Promille
Ennepetal (ots)
Entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße war ein 41-jähriger aus Radevormwald mit seinem Mercedes-Benz am 8. Februar, gegen 0:00 Uhr unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er die Vörder Straße in entgegengesetzte Richtung. Er wurde durch Kräfte der Polizei angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der 41-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigt dies mit einem Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell