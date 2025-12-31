PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Brennder Baum aufgrund Feuerwerk

Meisenheim (ots)

Gegenüber eines Discounters in Meisenheim ist es am 30.12.2025 gegen 08:51 Uhr zu einem Baumbrand gekommen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen durch eine Streife vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand mutwillig durch einen Feuerwerkskörper herbeigeführt wurde. Im unmittelbaren Nahbereich konnten leere Verpackungen vorgefunden werden. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Dienststelle zu melden. |JG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

