PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: 36-jährige mit über 1 Promille unterwegs_ Blutprobe folgte

Breckerfeld (ots)

Mit einem Alkoholwert von über 1 Promille war am 8. Februar, gegen 0:10 Uhr eine 36-jährige aus Breckerfeld auf der Frankfurter Straße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der PKW Kia angehalten und die Breckerfelderin kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 36-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:32

    POL-EN: Schwelm: 25-jähriger Sprockhöveler flüchtet vor Polizei_ keine Fahrerlaubnis mehr

    Schwelm (ots) - Ein Pkw der Marke VW sollte am 7. Februar, gegen 15:30 Uhr im Bereich der Berliner Straße in Schwelm angehalten und kontrolliert werden. Der Pkw befuhr die Berliner Straße und bog nach rechts in die Hauptstraße ab. Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei wurden Anhaltesignale gegeben. Daraufhin gab der Fahrer jedoch plötzlich Gas und wollte sich ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:22

    POL-EN: Diverse Papiercontainer angezündet

    Hattingen Mitte (ots) - In der Nacht vom 07.02 auf den 08.02. wurden diverse Papiercontainer in Hattingen angezündet. Die Container konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Strückerberger Straße 32, 58256 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren