Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: 36-jährige mit über 1 Promille unterwegs_ Blutprobe folgte

Breckerfeld (ots)

Mit einem Alkoholwert von über 1 Promille war am 8. Februar, gegen 0:10 Uhr eine 36-jährige aus Breckerfeld auf der Frankfurter Straße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der PKW Kia angehalten und die Breckerfelderin kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 36-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt.

