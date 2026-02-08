Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Diverse Papiercontainer angezündet

Hattingen Mitte (ots)

In der Nacht vom 07.02 auf den 08.02. wurden diverse Papiercontainer in Hattingen angezündet. Die Container konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell