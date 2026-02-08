Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Diverse Papiercontainer angezündet
Hattingen Mitte (ots)
In der Nacht vom 07.02 auf den 08.02. wurden diverse Papiercontainer in Hattingen angezündet. Die Container konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.
Täterhinweise liegen nicht vor.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.
