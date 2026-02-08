Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Herdecke (ots)

Am 7. Februar gegen 12.35 Uhr ereignete sich in Herdecke auf der Wittener Landstraße in Höhe eines Gastronomiebetriebes ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine 43-jährige Hagenerin übersah in ihrem Fiat aufgrund blendender Sonne den vorausfahrenden VW Golf eines 59-jährigen Lüdenscheiders, welcher beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Bei der Kollision wurden die Airbags des Fiat ausgelöst, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Hagenerin sowie die 26-jährige Beifahrerin in dem VW Golf wurden leicht verletzt. (MJA)

