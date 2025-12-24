Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrug "falsche Bankmitarbeiter" Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 24.12.2025 kommt es im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer Vielzahl von Anrufen, in denen sich Täter als Bankmitarbeiter ausgeben.

Der Anrufer teilt nachfolgendes sinngemäß mit: "Auf ihrem Konto konnte eine auffällige Buchung festgestellt werden. Wir konnten die Buchung stoppen. Gleich kommt ein Mitarbeiter der Bank vorbei. Diesem können sie ihre Bankkarte geben und alles weitere wird durch die Bank geregelt."

Im Anschluss an das Telefonat erscheint eine Person an der Anschrift der Geschädigten, die die Bankkarte entgegennehmen möchte.

Es handelt sich bei diesem Vorgehen um einen Betrug. Händigen Sie niemandem ihre Bankkarte aus und geben Sie keinerlei Bankdaten an Personen weiter.

Sollten Sie ihre Bankkarte in Zusammenhang mit einem solchen Anruf einer Person ausgehändigt haben, setzen sie sich unmittelbar mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell