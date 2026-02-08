Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Mercedesfahrer kommt nach medizinischem Notfall von der Straße ab

Fahrer leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Am 7. Februar kam es in Breckerfeld, in der Brantener Straße, gegen 8.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Halver befuhr in seinem Mercedes die Straße in Richtung Breckerfeld, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Hier prallte der Mercedes gegen einen geparkten Ford Kleinbus sowie einen Zaun. Von dem Zaun sprangen aufgrund des Aufpralls Elemente gegen einen weiteren geparkten Opel Astra, welcher hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Der 63-jährige Unfallfahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Bochumer Krankenhaus eingeliefert. (MJA)

