PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Mercedesfahrer kommt nach medizinischem Notfall von der Straße ab
Fahrer leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Am 7. Februar kam es in Breckerfeld, in der Brantener Straße, gegen 8.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Halver befuhr in seinem Mercedes die Straße in Richtung Breckerfeld, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Hier prallte der Mercedes gegen einen geparkten Ford Kleinbus sowie einen Zaun. Von dem Zaun sprangen aufgrund des Aufpralls Elemente gegen einen weiteren geparkten Opel Astra, welcher hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Der 63-jährige Unfallfahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein Bochumer Krankenhaus eingeliefert. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 07:22

    POL-EN: Diverse Papiercontainer angezündet

    Hattingen Mitte (ots) - In der Nacht vom 07.02 auf den 08.02. wurden diverse Papiercontainer in Hattingen angezündet. Die Container konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Strückerberger Straße 32, 58256 ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:10

    POL-EN: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

    Herdecke (ots) - Am 7. Februar gegen 12.35 Uhr ereignete sich in Herdecke auf der Wittener Landstraße in Höhe eines Gastronomiebetriebes ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine 43-jährige Hagenerin übersah in ihrem Fiat aufgrund blendender Sonne den vorausfahrenden VW Golf eines 59-jährigen Lüdenscheiders, welcher beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Bei der Kollision wurden die Airbags des Fiat ausgelöst, das ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 06:46

    POL-EN: Einbruch in Wohnung / Täter verschiebt Möbel

    Gevelsberg (ots) - Am 7. Februar zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Milsper Straße in Gevelsberg. Unbekannte Täter verschafften sich über einen Hof durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu der Tatwohnung im ersten Obergeschoss. Hier schoben die Täter eine Kommode vor die Wohnungstür, um ein Betreten der Wohnung durch diese zu verhindern. Sämtliche Schranktüren und Schubladen des Mobiliars ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren