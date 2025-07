Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B53 zwischen Neumagen-Dhron und Piesport

Neumagen-Dhron (ots)

Am Samstag, den 26. Juli 2025 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 12:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Der Verkehrsunfall soll sich auf der B53 zwischen Neumagen-Dhron und Piesport, kurz hinter der Ortslage Neumagen-Dhron, in Fahrtrichtung Piesport ereignet haben. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad kam. Hierbei soll der Motorradfahrer nach einem Wendemanöver auf der B53 von dem PKW-Fahrer erfasst worden sein. Der 64-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Neunkirchen erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der 24-jährige PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Thalfang wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft Trier einen Gutachter. Die B53 war aufgrund der Unfallaufnahme für circa fünf Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei Bernkastel-Kues, die Straßenmeisterei Thalfang, Notarzt, Rettungshubschrauber, Rettungsdienst, die Feuerwehren Neumagen-Dhron und Kues, sowie die Drohneneinheit der Feuerwehr Noviand.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell