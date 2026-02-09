Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: 25-jähriger Sprockhöveler flüchtet vor Polizei_ keine Fahrerlaubnis mehr

Schwelm (ots)

Ein Pkw der Marke VW sollte am 7. Februar, gegen 15:30 Uhr im Bereich der Berliner Straße in Schwelm angehalten und kontrolliert werden. Der Pkw befuhr die Berliner Straße und bog nach rechts in die Hauptstraße ab. Durch die eingesetzten Kräfte der Polizei wurden Anhaltesignale gegeben. Daraufhin gab der Fahrer jedoch plötzlich Gas und wollte sich damit der Kontrolle entziehen. Die Kräfte der Polizei fuhren über mehrere Straßen im innerstädtischen Bereich hinterher. Immer wieder wurde die zulässige Geschwindigkeit durch den VW deutlich überschritten. Zusätzlich kam es zu mehreren Überholmanövern anderer Verkehrsteilnehmer. Verletzt wurde dabei glücklicherweise keiner. Die Fahrt endete schließlich in einem Wendehammer in der Oderstraße. Der Fahrer, ein 25-jährige Sprockhöveler versuchte noch fußläufig zu flüchten, konnte jedoch durch die Kräfte ergriffen und festgehalten werden. Die anschließende Kontrolle machte deutlich, warum er vor der Polizei geflüchtet war. Es stellte sich heraus, dass der Sprockhöveler nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und das Fahrzeug sichergestellt.

