Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Brand in Garagenanbau (26.02.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Im Bereich von rund 200.000 Euro dürfte der Schaden nach derzeitiger Schätzung liegen, der bei einem Brand in der Nacht auf Donnerstag an einem Gebäude im Filderweg entstanden ist. Kurz nach 2 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei mit starken Kräften aus, nachdem die Mitteilung einging, dass ein an ein Wohnhaus angrenzender Garagenanbau brenne. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die beiden Bewohner das Haus bereits verlassen und mehrere unter dem Carport abgestellte Fahrzeuge in Sicherheit gebracht. Sowohl die Garage als auch der Carport standen mittlerweile in Vollbrand. Zudem griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Den zahlreichen Helfern der Feuerwehr gelang es jedoch glücklicherweise schnell, das Feuer in den Griff zu bekommen.

Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Bewohner, von denen sich eine 71-Jährige beim Verlassen des Hauses leichte Verletzungen zuzog. Anschließend kamen sie bei Bekannten unter.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

