Vor einem Streifenwagen Reißaus genommen hat am Mittwoch, gegen 16 Uhr, ein E-Scooter-Fahrer in Schwenningen. Auf der Villinger Straße wollten die Beamten den 25-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen, als er mit seinem Gefährt das Weite suchte. Auf dem Weg zur Erzbergerstraße überfuhr er mehrere Kreuzungen auf rücksichtslose Art und verstieß mehrfach gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Auf der Brücke zur Möglingsstraße kontrollieren die Polizisten den jungen Mann. Sie stellten fahrerlaubnisrechtliche und fahrzeugtechnische Verstöße fest. Die Polizei in Villingen bittet nun um Zeugen, die durch die Fahrweise des 25-Jährigen gefährdet wurden. Sie können sich, unter der Nummer 07720 / 85000, beim Polizeirevier Schwenningen melden.

