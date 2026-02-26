POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin bei Unfall leichtverletzt (25.02.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Gegen 16:30 Uhr hat am Mittwoch eine 10-Jährige auf einem Gehweg der Harzerstraße einen Unfall mit einer Fußgängerin verursacht. Das Mädchen verlor die Kontrolle über ihren E-Scooter und stieß mit einer 81-jährigen Fußgängerin zusammen. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.
