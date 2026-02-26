PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin bei Unfall leichtverletzt (25.02.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Gegen 16:30 Uhr hat am Mittwoch eine 10-Jährige auf einem Gehweg der Harzerstraße einen Unfall mit einer Fußgängerin verursacht. Das Mädchen verlor die Kontrolle über ihren E-Scooter und stieß mit einer 81-jährigen Fußgängerin zusammen. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:53

    POL-KN: (Dornhan, L 412 / Landkreis Rottweil) Drei Verletzte nach Unfall (25.02.2026)

    Dornhan - L 412 (ots) - Zwischen Dornhan und Marschalkenzimmern ist es auf der Landesstraße 412 zu einem Unfall mit drei verletzten Personen gekommen. Gegen 17 Uhr bremste ein 20-Jähriger seinen VW ab um nach links abzubiegen. Eine dahinter fahrende, ebenfalls 20-Järhige, bemerkte dies zu spät und pralle in ihrem Seat gegen das Heck des VW. Durch die Kollision ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:49

    POL-KN: (VS-Schwenningen / Schwarzwald Baar Kreis) E Scooter außer Rand und Band (25.02.2026)

    VS-Schwenningen (ots) - Vor einem Streifenwagen Reißaus genommen hat am Mittwoch, gegen 16 Uhr, ein E-Scooter-Fahrer in Schwenningen. Auf der Villinger Straße wollten die Beamten den 25-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen, als er mit seinem Gefährt das Weite suchte. Auf dem Weg zur Erzbergerstraße überfuhr er mehrere Kreuzungen auf rücksichtslose Art ...

    mehr
