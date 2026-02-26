Dornhan - L 412 (ots) - Zwischen Dornhan und Marschalkenzimmern ist es auf der Landesstraße 412 zu einem Unfall mit drei verletzten Personen gekommen. Gegen 17 Uhr bremste ein 20-Jähriger seinen VW ab um nach links abzubiegen. Eine dahinter fahrende, ebenfalls 20-Järhige, bemerkte dies zu spät und pralle in ihrem Seat gegen das Heck des VW. Durch die Kollision ...

