Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

60 km/h statt der maximal erlaubten 30 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Gildehauser Straße in Gronau. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 10 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 5586 Fahrzeugen. Rund 9 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 61 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 442 Verwarngeldern.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - außerorts mit 109 bei maximal erlaubten 70 km/h auf dem Düwing Dyk in Stadtlohn. Südkreis - innerorts mit 57 bei maximal erlaubten 30 km/h auf der Neumühlenallee in Borken. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell