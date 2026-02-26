PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gaststätte in der Hauptstraße (24./25.02.2026)

Gottmadingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Lokals "Marmaris" wo sie anschließend das gesamte Kassensystem samt mehreren hundert Euro Wechselgeld entwendeten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gaststätte beobachtet haben, oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter de Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

