POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall B9 Andernach Fahrtrichtung B256 Neuwied
Andernach (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Abfahrt von der B9 in Fahrtrichtung B256 Neuwied aktuell gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell