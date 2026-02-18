Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der L210 am Karnevalssonntag

Boppard (ots)

Am Karnevalssonntag gegen 20:14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 210 im Bereich der Fleckertshöhe. Hierbei kollidierten vermutlich auf Grund der schneebedeckten Fahrbahn zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei einem der Fahrzeuge handelte es einer Zeugenaussage nach um um einen Karnevalswagen mit der Aufschrift "Hunsrücker". Dieser entfernte sich unerlaubt nach der Kollision von der Unfallörtlichkeit. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell