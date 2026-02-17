Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere versuchte Betrugsdelikte im Dienstgebiet der Polizei Bendorf

Bendorf (ots)

Die Polizei warnt vor aktuellen Betrugsanrufen im Dienstgebiet der Polizei Bendorf. Im Laufe des heutigen morgens und mittags, kam es zu mehreren versuchten telefonischen Betrugsversuchen nach bekanntem Modus Operandi der Cyberkriminalität (z.B. Schockanrufe, oder sog. falsche Polizeibeamte).

Um sich vor den Trickbetrügern zu schützen, seien sie misstrauisch und befolgen nachfolgende Tipps:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse, oder andere sensible Daten preis.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten, oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

In keinem der oben genannten Fälle kam es zu einem Schadenseintritt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell