PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere versuchte Betrugsdelikte im Dienstgebiet der Polizei Bendorf

Bendorf (ots)

Die Polizei warnt vor aktuellen Betrugsanrufen im Dienstgebiet der Polizei Bendorf. Im Laufe des heutigen morgens und mittags, kam es zu mehreren versuchten telefonischen Betrugsversuchen nach bekanntem Modus Operandi der Cyberkriminalität (z.B. Schockanrufe, oder sog. falsche Polizeibeamte).

Um sich vor den Trickbetrügern zu schützen, seien sie misstrauisch und befolgen nachfolgende Tipps:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse, oder andere sensible Daten preis.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten, oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

In keinem der oben genannten Fälle kam es zu einem Schadenseintritt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen für Presseorgane:
Polizeiinspektion Bendorf
PHK Sinzig
Telefon: 02622-94020
pibendorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 03:15

    POL-PDKO: Karnevalsumzug 2026 in Andernach verlief friedlich

    Andernach (ots) - Am 16.02.2026 fand in Andernach ab 14:11 Uhr der traditionelle Rosenmontagsumzug, veranstaltet durch den Festausschuss des Andernacher Karneval e.V., statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 10.000 Personen besucht. Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in der Mittelrheinhalle statt. Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 20:40

    POL-PDKO: Brandstiftung an PKW

    Boppard - Säuerlingsstraße (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 15. Februar 2026, 03:00 Uhr, und Sonntag 16. Februar 2026, 18:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Säuerlingsstraße in Boppard zu einer Brandstiftung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter öffneten ein unverschlossenes Fahrzeug und entzündeten im Fahrzeuginneren mehrere Pappkartons. Durch das Feuer entstand an dem PKW Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren