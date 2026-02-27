Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, K5517

Lkr. Rottweil) Bus kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Steinmauer (26.02.2026)

Dornhan (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Bettenhausener Straße (K5517) zu einem Unfall mit einem Bus gekommen.

Gegen 12.30 Uhr war ein 57-Jähriger mit einem Linienbus von Fürnsal in Richtung Bettenhausen unterwegs. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und prallte schließlich gegen eine Steinmauer, an der der Bus schließlich hängen blieb.

Glücklicherweise erlitt dabei keiner der 15 Insassen Verletzungen. Die Halterfirma kümmerte sich um die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Linienbusses. Die Höhe des daran entstandenen Schadens dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen. Die Höhe des Schadens an der Steinmauer und dem Schild ist noch nicht bekannt.

