Lkr. Rottweil) Auto auf dem Parkplatz des "dm-drogerie Marktes" angefahren und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise (26.02.2026)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des "dm-drogerie Marktes" in der Bahnhofstraße.

Im Zeitraum zwischen 16:50 und 17:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten grauen BMW und fuhr anschließend davon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.

