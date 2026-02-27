POL-KN: (Sulz am Neckar
Lkr. Rottweil) Auto auf dem Parkplatz des "dm-drogerie Marktes" angefahren und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise (26.02.2026)
Sulz am Neckar (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des "dm-drogerie Marktes" in der Bahnhofstraße.
Im Zeitraum zwischen 16:50 und 17:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten grauen BMW und fuhr anschließend davon. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell