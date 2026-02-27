Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) 17-jähriger "Fahranfänger" wird von Motorrad abgeworfen und verletzt sich schwer (26.02.2026)

Spaichingen (ots)

Vermutlich, weil er die Schwierigkeit des Motorradfahrens unterschätzt hat, ist ein jugendlicher "Fahranfänger" am Donnerstagmorgen mit dem Zweirad seines Mitschülers schwer gestürzt.

Der 17-Jährige nutzte die Schulpause, um im Bereich der Alleenstraße erste Fahrversuche mit einem Moped zu unternehmen. Da er jedoch das erste Mal auf einem Motorrad saß, stieß er mit der korrekten Verwendung von Gas und Kupplung schnell an seine Grenzen. Beim Anfahrversuch machte das Leichtkraftrad einen sogenannten "Wheelie" und warf den 17-Jährigen nach hinten ab. Beim Versuch, das laufende Motorrad wieder vom Boden aufzuheben, beschleunigte dieses unbeabsichtigt und zog den "Fahranfänger" mit. Letztlich endete die Fahrt in einem Maschendrahtzaun.

Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand lediglich leichter Sachschaden. Die erforderliche Fahrerlaubnis besaß der 17-Jährige nicht.

Die Polizei in Spaichingen machte dem "Fahranfänger" sowie seinem 17-jährigen Mitschüler und Besitzer des Motorrads im Anschluss klar, dass sie bei derartigen Fahrversuchen keinen Spaß versteht. Beide müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell