Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht an der Erich-Kästner-Schule - grauen Mercedes GLK angefahren - Polizei sucht Zeugen (26.02.2026)

Donaueschingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter in Folge einer Unfallflucht auf der Humboldt-Straße am Donnerstagvormittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen kurz nach 7 Uhr und 13 Uhr streifte der Unbekannte den auf dem mittleren von drei für Verwaltungsangestellte der Erich-Kästner-Schule reservierten Stellplätze geparkten grauen Mercedes GLK vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

