PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht an der Erich-Kästner-Schule - grauen Mercedes GLK angefahren - Polizei sucht Zeugen (26.02.2026)

Donaueschingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter in Folge einer Unfallflucht auf der Humboldt-Straße am Donnerstagvormittag hinterlassen. Im Zeitraum zwischen kurz nach 7 Uhr und 13 Uhr streifte der Unbekannte den auf dem mittleren von drei für Verwaltungsangestellte der Erich-Kästner-Schule reservierten Stellplätze geparkten grauen Mercedes GLK vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren