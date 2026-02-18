Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mülltonnen in Brand gesetzt, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstag setzte ein noch unbekannter Täter in der Pumpwerkstraße mindestens drei Mülltonnen in Brand und flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 13:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen sowie einen in Flammen stehenden Müllcontainer und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen, sodass sich das Feuer nicht ausbreitete. An einem weiteren Müllcontainer konnten die ermittelnden Beamten Brandspuren feststellen, welche darauf hindeuteten, dass der Unbekannte versuchte, auch diesen Container anzuzünden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

