Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Kiosk ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kiosk in der Straße Am Steingarten ein und entwendete hieraus neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag außerdem mehrere Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Im Anschluss daran flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

