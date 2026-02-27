POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter Busfahrer beleidigt und bedroht anderen Busfahrer - Polizei sucht Zeugen (19.02.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Bahnhof in der Erzbergerstraße, der sich bereits am Donnerstag letzte Woche, 19.02.2026, ereignet hat. Gegen 13 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem Linienbus an den Bahnhof in Schwenningen. Nachdem auf der dortigen Haltestelle bereits ein Bus stand, hielt der 38-Jährige neben diesem an. Nachdem er anschließend die Fahrertür öffnete, machte der unbekannte Busfahrer sein Fenster auf und begann sofort den 38-Jährigen zu beleidigen und zu bedrohen. Infolgedessen setzte dieser seine Fahrt umgehend fort.
Zum Zeitpunkt dieses Vorfalls befanden sich Fahrgäste im Bus des 38-Jährigen, die die Situation mitbekommen haben müssten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 / 85000 beim Revier Schwenningen zu melden.
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell