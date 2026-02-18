PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand gegen Einsatzkräfte geleistet

Stuttgart (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) leistete ein 49-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der Tatverdächtige gegen 15:10 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf. Da er sich offenbar auffällig und ordnungsstörend verhielt, wurde er durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bereits zu Beginn der Maßnahme zeigte sich der deutsche Staatsangehörige verbal aggressiv und unkooperativ. Als die Beamten den Mann zum Auffinden von Ausweisdokumenten durchsuchten, leistete dieser aktiven, körperlichen Widerstand gegen die Maßnahme. Aufgrund seines Verhaltens musste der 49-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Durch die Widerstandshandlungen zogen sich sowohl der Tatverdächtige, als auch ein Beamter leichte Verletzungen zu. Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, wurde er auf freiem Fuß belassen.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

