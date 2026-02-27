Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfall (27.02.2026)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Am Freitagmittag ist es, gegen 12 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. An der Einmündung zur Scheffelstraße mussten je ein 21- und 23-Jähriger verkehrsbedingt anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete stieß der Jüngere in einem Skoda auf den davor befindlichen Alfa Romeo des Älteren. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind aktuell Gegenstand der Unfallermittlungen. Bei der Kollision verletzte sich der Skoda-Fahrer leicht. Die Polizei in Bad Dürrheim bittet Zeugen des Unfalls sich, unter der Nummer 07726 / 939480 beim Polizeiposten Bad Dürrheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell