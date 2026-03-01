PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nendingen/Landkreis Tuttlingen) Brennende Papiermülltonnen - Zeugensuche (01.03.2026)

Konstanz (ots)

Zu einer brennenden Papiermülltonne wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntag, 01.03.2026 um 03:45 Uhr nach Nendingen in den Dietweg gerufen. Die brennende Papiermülltonne setzte eine weitere, danebenstehende Tonne in Brand. Das Feuer beschädigte zudem die Plane eines abgestellten Wohnwagens sowie das Wellblechdach eines Carports. Die Freiwillige Feuerwehr Nendingen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Eine Gefahr für das Wohnhaus bestand nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Da die Brandursache derzeit noch nicht feststeht, werden Zeugen, die Beobachtungen zum Brand gemacht haben, gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/9410) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

