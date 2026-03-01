Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zepfenhan/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit Schwerverletzten (01.03.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 28.02.2026 um 09:00 Uhr auf der L434 zwischen Wellendingen und Schömberg auf Höhe der Ortschaft Zepfenhan. Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem PKW in Richtung Schömberg und schloss auf zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge auf. Als er zum Überholen ansetzte und sich auf der Höhe des ersten PKW befand, scherte dieser ebenfalls unvermittelt zum Überholen aus. Der 18-jährige Fahrer dieses PKW übersah hierbei den zu diesem Zeitpunkt neben im fahrenden 27-Jährigen und es kam zur Kollision. Durch diese wurde der PKW des 27-Jährigen nach links in den Grünstreifen abgewiesen. Durch Gegenlenken schleuderte der PKW wieder zurück auf den rechten Grünstreifen, überschlug sich und kam in einem Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl der 27-jährige Fahrer als auch seine 25-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und in Kliniken eingeliefert. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. Da zunächst von eingeklemmten Personen auszugehen war, waren die Rettungskräfte, darunter die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber, mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge 3 Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

