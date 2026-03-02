PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (28.02.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Innerhalb von 30 Minuten hat sich auf der Sommerauer Straße am Samstag eine Unfallflucht zugetragen. Zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Kia der am Fahrbahnrand parkte. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher einfach davon und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet das Revier in St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:15

    POL-KN: (Aldingen / Landkreis Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten (28.02.2026)

    Aldingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ist es am Samstag, gegen 22 Uhr, an der Einmündung der Straßen "Michelbeuge" und Neufraer Straße gekommen. Gegen ihre Wartepflicht verstieß eine 31-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Straße "Michelbeuge" unterwegs war. Sie übersah beim Abbiegen die in Richtung Aixheim fahrende 26-Jährige in ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:33

    POL-KN: (Zepfenhan/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit Schwerverletzten (01.03.2026)

    Konstanz (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 28.02.2026 um 09:00 Uhr auf der L434 zwischen Wellendingen und Schömberg auf Höhe der Ortschaft Zepfenhan. Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem PKW in Richtung Schömberg und schloss auf zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge auf. Als er zum Überholen ansetzte und sich auf der Höhe des ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren