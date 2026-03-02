POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (28.02.2026)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
Innerhalb von 30 Minuten hat sich auf der Sommerauer Straße am Samstag eine Unfallflucht zugetragen. Zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Kia der am Fahrbahnrand parkte. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher einfach davon und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet das Revier in St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell