Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Neue Fachgruppe ERHT der Feuerwehr Beverungen gegründet

Spezialisten bündeln ihre Kräfte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Beverungen (ots)

Mit der Gründung der Fachgruppe "Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen" (ERHT) folgt die neue Einheit dem Vorbild der bereits etablierten Fachgruppen "Messen" und "Dekon" im Bereich der ABC-Gefahrenabwehr. "Ziel der Etablierung solcher Fachgruppen ist es, das vorhandene Fachwissen der Einsatzkräfte und die Ausrüstung zu bündeln und diese durch eine gemeinsame Ausbildung und einheitliche Taktik zielgerichtet im Einsatz zu nutzen", so Marius Ulrich, stellvertretender Leiter der Feuerwehr und gleichzeitig verantwortlich für die Fachgruppen der Feuerwehr Beverungen.

Zum Einheitsführer wurde Brandoberinspektor Kevin Feiler ernannt, der die Koordination der neuen Fachgruppe übernimmt. Ihm steht ein Team aus erfahrenen Einsatzkräften des Löschzugs Beverungen und der Löschgruppe Dalhausen zur Seite. Bisher agierten beide Einheiten im Bereich der Ausbildung weitgehend getrennt voneinander und arbeiteten lediglich im Einsatz zusammen.

Für das erste Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Abgleich der Ausbildungsstände durch gemeinsame Dienste, praxisnahe Übungen und teamfördernde Maßnahmen. Einheitsführer Kevin Feiler freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Zusammenführung der Kräfte ist ein wichtiger Schritt. Wir wollen aus vielen gut ausgebildeten Einzelkräften eine eingespielte Einheit formen." Im laufenden Jahr konnten bereits erste gemeinsame Ausbildungseinheiten absolviert werden. Unter anderem wurde dabei die Rettung einer Person aus unwegsamem Gelände an einem abschüssigen Hang an der Bever in Dalhausen erfolgreich geübt. Ebenso konnten die Einsatzmöglichkeiten der Drehleiter im Bereich der Rettung aus Höhen und Tiefen vorgestellt und ausgebildet werden.

In der jüngeren Vergangenheit zeigten Einsätze am Weser-Skywalk oder die Befreiung eines Geocachers aus seiner misslichen Lage unter der Weserbrücke in Herstelle/Würgassen bereits die möglichen Einsatzgebiete der Fachgruppe.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell