POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175
Schwarzwald Baar Kreis) Rollerfahrer fährt auf Opel (27.02.2026)
St. Georgen im Schwarzwald - L 175 (ots)
Weil er nicht aufgepasst hat ist am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Tennenbronn ein Rollerfahrer einem Opel aufgefahren. Der 15-Jährige konzentrierte sich auf den Gegenverkehr und übersah deswegen das ein vor ihm fahrender 73-Jähriger seinen Wagen zum Abbiegen abbremste. Es kam zum Unfall durch den sich der junge Mann leicht verletzte und in einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand geringer Sachschaden.
