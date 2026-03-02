Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, L 175

Schwarzwald Baar Kreis) Rollerfahrer fährt auf Opel (27.02.2026)

St. Georgen im Schwarzwald - L 175 (ots)

Weil er nicht aufgepasst hat ist am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Tennenbronn ein Rollerfahrer einem Opel aufgefahren. Der 15-Jährige konzentrierte sich auf den Gegenverkehr und übersah deswegen das ein vor ihm fahrender 73-Jähriger seinen Wagen zum Abbiegen abbremste. Es kam zum Unfall durch den sich der junge Mann leicht verletzte und in einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell