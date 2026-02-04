LPI-G: (G) Verkehrssünde Parkplatzdriften
Gera (ots)
Gera. Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Gera eine Mitteilung, dass mehrere Fahrzeugführer auf dem Hofwiesenparkplatz, gefährlich nahe an dort abgeparkten Fahrzeugen, immer wieder Driftmanöver durchführen. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Gegen vier Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. (DL)
