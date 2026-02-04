PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrssünde Parkplatzdriften

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Gera eine Mitteilung, dass mehrere Fahrzeugführer auf dem Hofwiesenparkplatz, gefährlich nahe an dort abgeparkten Fahrzeugen, immer wieder Driftmanöver durchführen. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Gegen vier Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

