Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit drei Promille (28.02.2026)

VS-Villingen (ots)

Durch übermäßigen Alkoholgenuss hat sich am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, auf der Wieselsbergstraße ein Auffahrunfall ereignet. Ein 55-jähriger Toyota-Fahrer stieß mit einer vor sich verkehrsbedingt wartenden 63-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Diese verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten die Fahruntüchtigkeit des Unfallverursachers. Ein Test offenbarte die über drei Promille im Blut. Sowohl eine Blutentnahme, wie auch die Führerscheinbeschlagnahme waren fällig. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

