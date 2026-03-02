PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) Auto der Stadt beschädigt - Zeugenaufruf (27.02.2026)

Schramberg (ots)

Am Freitag ist es im Zeitraum, von 15:45 Uhr und 16:15 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Auto des Ordnungsdienstes der Stadt Schramberg gekommen. Die beiden Mitarbeiter befanden sich im Park, während der Unbekannte mit einem Messer einen Reifen am, in der Schiltachstraße geparkten Wagen zerstach. Der VW musste in der Folge abgeschleppt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (07422 / 27010) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren