Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Auto der Stadt beschädigt - Zeugenaufruf (27.02.2026)

Schramberg (ots)

Am Freitag ist es im Zeitraum, von 15:45 Uhr und 16:15 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Auto des Ordnungsdienstes der Stadt Schramberg gekommen. Die beiden Mitarbeiter befanden sich im Park, während der Unbekannte mit einem Messer einen Reifen am, in der Schiltachstraße geparkten Wagen zerstach. Der VW musste in der Folge abgeschleppt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (07422 / 27010) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell