Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Betrunken gegen Lastwagen (28.02.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Infolge des übermäßigen Alkoholgenusses ist am Samstag, gegen 18 Uhr, auf der Straße "Römerallee" ein 35-Jähriger auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Mercedes Sprinter und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten MAN Lastwagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Ein Test der Polizeibeamten während der Unfallaufnahme ergab über zwei Promille. Eine Blutentnahme war die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell