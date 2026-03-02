POL-KN: (Singen
Lkr. Konstanz) - 26-Jähriger beschädigt Glasschiebetür einer Tankstelle - Ingewahrsamnahme (01.03.2026)
Singen (ots)
Am späten Sonntagabend hat ein 26-jähriger Mann in einer Tankstelle in der Radolfzeller Straße randaliert und dabei eine Glasschiebetür beschädigt.
Der alkoholisierte 26-Jährige verhielt sich zunächst verbal aggressiv gegenüber dem Personal. Nachdem er der Aufforderung, die Tankstelle zu verlassen, nicht nachkam, warf er ausgelegte Waren um sich und trat von innen gegen die Glasschiebetür, wodurch diese zu Bruch ging.
Da sich der 26-Jährige nach Eintreffen der Polizeibeamten weiterhin uneinsichtig und fremdaggressiv zeigte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.
