Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos

Lkr. Konstanz) - Linienbus auf Firmengelände in Brand geraten - hoher Sachschaden (28.02.2026)

Moos (ots)

Am Samstagabend ist auf einem Firmengelände in der Gewerbestraße ein Linienbus in Brand geraten und erheblich beschädigt worden.

Gegen 20:30 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge das Feuer an einem unter einer Überdachung abgestellten Linienbus und verständigte die Einsatzkräfte. Eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher blieben erfolglos. Die Feuerwehr brachte den Brand nach ihrem Eintreffen rasch unter Kontrolle.

Das Feuer entstand im Bereich des Heckmotors und breitete sich von dort auf das hintere Drittel des Busses aus. Dieser Bereich brannte vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung entstand zudem Schaden an der Überdachung der angrenzenden Halle.

Der entstandene Gesamtschaden an Bus und Halle beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Bereits am Vormittag war es bei dem Linienbus zu einer technischen Störung mit Rauchentwicklung gekommen. Nach derzeitigem Stand steht eine technische Ursache im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen im Raum.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell