Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung Betrug: Falsche Polizeibeamte rufen Senioren in Sömmerda an

Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Sömmerda zu mehreren Anrufen durch bislang unbekannte Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. In allen Fällen sprachen die Männer akzentfreies Hochdeutsch und traten selbstbewusst auf.

Bereits am Donnerstagnachmittag (19.02.2026) erhielt ein 79-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten, der behauptete, Polizist zu sein. Der Anrufer berichtete von angeblichen Raubüberfällen in der Nachbarschaft und erkundigte sich nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Nachdem der Senior angab, nichts zu besitzen, wurde das Gespräch beendet. Am Dienstagmittag (24.02.2026) meldete sich erneut ein unbekannter Betrüger telefonisch bei einer 84-Jährigen und gab an, bei der Polizei zu arbeiten. Konkrete Forderungen stellte der Anrufer nicht, da die Seniorin das Gespräch frühzeitig beendete. Kurz darauf wurde ein 81-Jähriger angerufen. Der Täter stellte sich als Beamter der Kriminalpolizei vor und behauptete, es gebe eine Einbruchserie in Sömmerda. Zudem seien die Personalien des angerufenen Seniors aufgefunden worden. Als dieser gezielt nach Namen und Dienstgrad fragte, legte der Anrufer auf.

In allen drei Fällen entstand den angerufenen Senioren kein finanzieller Schaden. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Echte Polizeibeamte erfragen am Telefon weder Angaben zu Vermögenswerten noch zu Bargeldbeständen. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus und beenden Sie derartige Gespräche umgehend. Rufen Sie im Zweifel Ihre Verwandten an oder wählen Sie selbstständig den Notruf unter der bekannten Telefonnummer 110 bzw. kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell