PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Achtung Betrug: Falsche Polizeibeamte rufen Senioren in Sömmerda an

Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Sömmerda zu mehreren Anrufen durch bislang unbekannte Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. In allen Fällen sprachen die Männer akzentfreies Hochdeutsch und traten selbstbewusst auf.

Bereits am Donnerstagnachmittag (19.02.2026) erhielt ein 79-Jähriger einen Anruf von einem Unbekannten, der behauptete, Polizist zu sein. Der Anrufer berichtete von angeblichen Raubüberfällen in der Nachbarschaft und erkundigte sich nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Nachdem der Senior angab, nichts zu besitzen, wurde das Gespräch beendet. Am Dienstagmittag (24.02.2026) meldete sich erneut ein unbekannter Betrüger telefonisch bei einer 84-Jährigen und gab an, bei der Polizei zu arbeiten. Konkrete Forderungen stellte der Anrufer nicht, da die Seniorin das Gespräch frühzeitig beendete. Kurz darauf wurde ein 81-Jähriger angerufen. Der Täter stellte sich als Beamter der Kriminalpolizei vor und behauptete, es gebe eine Einbruchserie in Sömmerda. Zudem seien die Personalien des angerufenen Seniors aufgefunden worden. Als dieser gezielt nach Namen und Dienstgrad fragte, legte der Anrufer auf.

In allen drei Fällen entstand den angerufenen Senioren kein finanzieller Schaden. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelt. Echte Polizeibeamte erfragen am Telefon weder Angaben zu Vermögenswerten noch zu Bargeldbeständen. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus und beenden Sie derartige Gespräche umgehend. Rufen Sie im Zweifel Ihre Verwandten an oder wählen Sie selbstständig den Notruf unter der bekannten Telefonnummer 110 bzw. kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:40

    LPI-EF: Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Erfurt (ots) - Auf der Kreisstraße zwischen Alach und Zimmernsupra kam es Dienstagnachmittag (24.02.2026) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 17:25 Uhr war eine 46-jährige VW-Fahrerin in Richtung Zimmernsupra unterwegs gewesen. Vor ihr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golf in gleicher Fahrtrichtung. Als die 46-Jährige zum ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:52

    LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Erfurt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Sonntag (22.02.2026) führten Beamte der technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda durch. Innerhalb von sieben Stunden passierten circa 1.300 Fahrzeuge die Messstelle am Andislebener Kreuz. Dabei überschritten mehr als 370 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Autos bzw. 60 km/h für ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:52

    LPI-EF: Kupferdiebe in Erfurt

    Erfurt (ots) - Am Wochenende wurden in Erfurt mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Wie der Polizei gestern bekannt wurde, erbeuteten Unbekannte im Tatzeitraum von Freitag (20.02.2026) bis Montag (23.02.2026) etwa 100 Meter Kupferkabel, welche in einem Keller im Erfurter Stadtteil Melchendorf gelagert wurden. Der Wert der Beute wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Der bei dem Diebeszug entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 800 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren