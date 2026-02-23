Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfälle - Trunkenheitsfahrt - Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Kernen-Stetten: Versuchter Einbruch

Bereits am Mittwoch, 18.02. versuchten in den Abendstunden unbekannte Täter in eine Wohnung in der Mühlstraße einzudringen. Dazu versuchten sie mit Gewalt zunächst ein Fenster und sodann die Terassentür aufzuhebeln. Als alle Versuche scheiterten und die unbekannten Täter nicht ins Haus gelangten, flüchteten sie und hinterließen einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 bei der Polizei zu melden.

Großerlach: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 00:50 Uhr war ein 23-jähriger Mazda-Fahrer auf dem Mainhardter Weg unterwegs und kam infolge von Alkoholgenuss zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Tor. Der 23-Jährige fuhr sodann weiter und stieß kurze Zeit später nach einem Zusammenstoß mit einem Zaun und einem Baum mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und mit über 1,6 Promille unterwegs war. Er verursachte einen Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer fiel am Samstag, gegen 01:40 Uhr in der Grabenstraße durch seine Fahrweise auf. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest beim 20-Jährigen einen Wert von etwa 1,4 Promille. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Spiegelberg: Unfallflucht

Am Sonntag, um kurz nach 16 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer die L1117 von Bernhalden kommend in Fahrtrichtung Nassach. Etwa einen Kilometer nach der Abzweigung zur K1821 kam ihm in einer Linkskurve ein weißer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegen. Der 42-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern. Dabei geriet er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch den Mercedes am Unterboden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu dem weißen Kleinwagen unter der Rufnummer 07191 9090.

Burgstetten-Burgstall: Feuerwehreinsatz

Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr verständigte eine Anwohnerin der Bahnhofstraße die Feuerwehr, nachdem in einer Wohnung die Rauchmelder anschlugen und Rauch aus der Wohnung drang. Die Feuerwehren Burgstetten und Backnang kamen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Letztlich konnte in der Wohnung festgestellt werden, dass der Bewohner Holzscheite zum Trocknen auf den Ofen gelegt hatte, die daraufhin stark zu qualmen begannen. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet, es entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt.

