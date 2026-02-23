POL-AA: Ostalbkreis: Brand
Aalen (ots)
Böbingen: Brand
Am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr gerieten auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Rosensteinstraße ein Gartenstuhl sowie eine Decke in Brand. Das Feuer konnte von den Bewohnern selbstständig gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Es entstand ein geringer Sachschaden.
