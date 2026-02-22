Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

BAB 6, Gem. Satteldorf - Bronnholzheim: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Sonntagmorgen gegen 05:25 Uhr befuhr ein 33-Jähriger die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg mit seinem PKW BMW. Auf Höhe von Satteldorf - Bronnholzheim war er bei Regen, mit sehr hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der linken Spur unterwegs und erkannte einen vor ihm fahrenden PKW Seat, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde, offenbar zu spät. Der 33-Jährige fuhr auf den Seat auf und beide Fahrzeuge schleuderten, bevor sie auf der Fahrbahn und dem Standstreifen zum Stillstand kamen. Der 43-Jährige Seat-Fahrer sowie zwei 17- und 20-jährige Mitfahrer im BMW erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Da der 43-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war bis gegen 09:00 Uhr gesperrt und konnte nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wieder freigegeben werden.

BAB 6, Gem. Wolpertshausen: PKW nach Unfall ausgebrannt

Am Sonntag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg mit seinem PKW Honda. Er wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Ilshofen / Wolpertshausen verlassen, fuhr jedoch in der Abfahrt zu schnell und geriet deshalb auf den Grünstreifen. Der PKW überschlug sich daraufhin, blieb auf dem Dach liegen und fing Feuer. Alle drei Insassen konnten durch Ersthelfer aus dem Auto befreit werden, bevor es kurz darauf in Vollbrand stand. Zwei 20-jährige Mitfahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der 21-jährige Fahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 35.000 Euro. Die Feuerwehren aus Ilshofen und Wolpertshausen waren mit 7 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei waren zur Fahrbahnreinigung an der Unfallstelle und veranlassten, dass das mit ausgelaufenen Betriebsstoffen verunreinigte Erdreich abgetragen wurde.

