Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 21.02.2024

Aalen (ots)

Ilshofen: Brand in Gemeinschaftsunterkunft -

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Brand in der Küche einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bahnhofstraße. Eine 39 -jährige Bewohnerin hatte versehentlich eine falsche Herdplatte angeschaltet und verließ kurzzeitig die Küche. Dadurch entzündete sich in einer Pfanne ein dort abgelegter Pfannenwender aus Kunststoff. Durch das Feuer wurde die Dunstabzugshaube beschädigt. Der 44 -jährige Ehemann der Bewohnerin bemerkte die starke Rauchentwicklung und konnte den Brand noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Der Ehemann und ein weiterer 42 -jähriger Nachbar, welche zur Hilfe eilte, wurden durch die Rauchgase leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist aufgrund der starken Verrauchung vorläufig nicht bewohnbar. Die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft wurden durch die Stadt Ilshofen in einer anderen Unterkunft untergebracht. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro. Die Feuerwehr Ilshofen war mit zwei Löschfahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem waren zwei Rettungswagen im Einsatz.

Crailsheim: Unfall -

Am Freitag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 24 -jähriger Fahrradfahrer die Hans-Scholl-Allee in Richtung Haller Straße. Dabei benutzte er den Fahrradweg auf der linken Fahrbahnseite in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Sofie-Scholl-Straße kollidierte er mit einen an der Kreuzung stehenden Pkw Mercedes eines 18 -jährigen Fahrers. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

