Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt-Endersbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit Montagmorgen (16.02.) wird ein 21-jähriger Mann aus Weinstadt vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinstadt-vermisstenfahndung-2

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell