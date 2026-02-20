POL-AA: Weinstadt-Endersbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann
Aalen (ots)
Seit Montagmorgen (16.02.) wird ein 21-jähriger Mann aus Weinstadt vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.
Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinstadt-vermisstenfahndung-2
Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.
