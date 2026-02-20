Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Essingen/Hermannsfeld: Unfallflucht

Am Montag zwischen 09:10 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Passat, der auf einem Parkplatz eines Hofladens in Hermannsfeld abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 78-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 13:40 Uhr rückwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei übersah er einen 33-Jährigen, der mit einem Omnibus die Ledergasse in Richtung Robert-von-Ostertag-Straße befuhr. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Mutlangen: Unfall

Am Donnerstag gegen 20:45 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit einem Opel die Gmünder Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd und kollidierte dabei mit einem parkenden VW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

Westhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Zwischen Lindorf und Heidmühle kam ein 20-jähriger Skoda-Lenker am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr aufgrund von Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Neresheim: Pkw im Graben gelandet

In der Nacht auf Freitag kam gegen 00:50 Uhr ein 56-jähriger Mazda-Fahrer auf der L1084 in Richtung Neresheim aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell