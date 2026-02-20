PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Essingen/Hermannsfeld: Unfallflucht

Am Montag zwischen 09:10 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Passat, der auf einem Parkplatz eines Hofladens in Hermannsfeld abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 78-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 13:40 Uhr rückwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei übersah er einen 33-Jährigen, der mit einem Omnibus die Ledergasse in Richtung Robert-von-Ostertag-Straße befuhr. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Mutlangen: Unfall

Am Donnerstag gegen 20:45 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit einem Opel die Gmünder Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd und kollidierte dabei mit einem parkenden VW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

Westhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Zwischen Lindorf und Heidmühle kam ein 20-jähriger Skoda-Lenker am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr aufgrund von Schneeglätte nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Neresheim: Pkw im Graben gelandet

In der Nacht auf Freitag kam gegen 00:50 Uhr ein 56-jähriger Mazda-Fahrer auf der L1084 in Richtung Neresheim aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 07:20

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Diebstahl und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Frankenhardt: Von Fahrbahn abgekommen Am Donnerstag gegen 13:35 Uhr kam auf der L1064 aufgrund glatter Fahrbahn ein 62-jähriger Audi-Fahrer nach links von der Fahrbahn und kollidierte anschließend mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt und anschließend in ein ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 06:49

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baustellenampeln beschädigt - Einbruch - Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Baustellenampeln beschädigt Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wurden die Baustellenampeln in der Schurwaldstraße von bisher unbekannten Vandalen umgeworfen. Mindestens eine der Ampeln wurde hierbei stark beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:26

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schlagloch auf Bundesstraße, Fahren unter Drogeneinfluss

    Aalen (ots) - Schorndorf: Schlagloch auf Bundesstraße Am Donnerstagmorgen, gegen 07:25 Uhr zogen sich auf der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zwei Autos Beschädigungen zu. Ein 41-jähriger Ford-Fahrer und eine 31-jährige VW-Fahrerin fuhren in kurzem zeitlichem Abstand über ein größeres Schlagloch auf der rechten Fahrspur. An beiden Fahrzeugen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren