Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baustellenampeln beschädigt - Einbruch - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Baustellenampeln beschädigt

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wurden die Baustellenampeln in der Schurwaldstraße von bisher unbekannten Vandalen umgeworfen. Mindestens eine der Ampeln wurde hierbei stark beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Berglen-Rettersburg: Einbruch

Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Straße Im Öderich ein und suchten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 41 Jahre alte BMW-Fahrerin übersah am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Benzstraße / Vorstadtstraße eine 53 Jahre alte Fußgängerin, die am dortigen Fußgängerüberweg die Straße überqueren wollte. Beim Unfall erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 11:20 Uhr wurde in der Breslauer Straße ein geparkter Porsche von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell